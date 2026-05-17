Un cittadino ha dichiarato di aver agito per dimostrare che l'Italia non è morta, esprimendo emozione durante un'intervista. Si tratta di un uomo che ieri ha cercato di bloccare un giovane che aveva investito circa dieci persone in centro a Modena, all’uscita dall’ospedale Baggiovara. La sua azione è avvenuta subito dopo l’incidente e lui stesso ha commentato il gesto come un dovere civico. Nessun nome è stato reso noto e i dettagli dell’accaduto sono stati confermati dalle autorità.

AGI - "Ho fatto vedere che l'Italia non è morta". L'ha detto con la voce rotta dall'emozione Luca Signorelli, il cittadino eroe che per primo ha tentato di bloccare il 30enne che ieri ha investito una decina di passanti in centro a Modena all'uscita dall'ospedale Baggiovara. L'uomo, ferito alla testa con un coltello impugnato dall'aggressore, ha incontrato brevemente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni che l'hanno ringraziato per il gesto eroico. L'ha definito "un gesto doveroso per far capire al mondo che l'umanità c'è ancora" di fronte ad una scena che "sembrava degna di Gaza", ha detto Signorelli. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il cittadino eroe: "Gesto doveroso. Ho dimostrato che l'Italia non è morta"

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