Dopo la tragedia avvenuta a Modena, il dibattito tra i membri della maggioranza di governo si intensifica. Il leader della Lega ha deciso di accelerare le operazioni di espulsione, mentre il presidente del Parlamento europeo ha risposto con un intervento che ha raffreddato le intenzioni del suo collega. La discussione tra le forze politiche si svolge in un clima di tensione, con diverse dichiarazioni pubbliche che evidenziano le posizioni contrapposte sui temi dell’immigrazione e delle misure di sicurezza.

La tragedia di Modena diventa immediatamente terreno di scontro politico dentro la maggioranza. Mentre la città prova ancora a fare i conti con le immagini dell’auto lanciata sui passanti, con i feriti gravissimi e con le amputazioni subite da alcune vittime, nel governo esplode una frattura che va oltre il singolo episodio e tocca uno dei nervi più scoperti della politica italiana, quello dell’ immigrazione, della sicurezza e dell’identità nazionale. E a rendere tutto ancora più delicato è il fatto che il presunto responsabile, il 31enne Salim El Koudri, non sia uno straniero con permesso di soggiorno, ma un cittadino italiano nato a Bergamo da famiglia di origini marocchine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Modena e lo scontro nel governo: Salvini accelera sulle espulsioni, Tajani lo gela

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