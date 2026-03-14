Sulla questione delle sanzioni dell'Unione Europea al petrolio russo si sono scontrati il leader della Lega e il presidente di Forza Italia. Il primo ha espresso favore per l'intervento di Trump e ha chiesto all'Europa e all'Italia di considerare questa opzione. Il secondo ha invece commentato che le sanzioni devono essere riviste. La discussione si è svolta nel contesto di un dibattito politico più ampio.

Aumenta il costo dei carburanti anche a causa del blocco da parte dell’Iran dello Stretto di Hormuz, il braccio di mare via di transito per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto, e il Governo si divide sul via libera all’acquisto del petrolio russo, con Lega e Forza Italia che rimangono su posizioni distanti. « Gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni a Mosca. Ritengo che l’Italia e l’Europa debbano prendere in considerazione la stessa scelta pragmatica - ha affermato il segretario della Lega Salvini - Non si tratta di essere pro-Putin. Non volere gli atleti russi alle paralimpiadi o gli artisti russi alla biennale di Venezia non significa difendere l’Ucraina, significa essere sciocchi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sulle sanzioni Ue al petrolio russo è scontro tra Salvini e Tajani

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