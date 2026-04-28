Il 28 aprile 2026, il governo si trova in difficoltà a causa di un confronto tra due esponenti di spicco. Salvini e Tajani hanno deciso di bloccare lo scostamento di bilancio, generando una crisi all’interno della maggioranza. La causa principale del disaccordo riguarda i vincoli imposti dall’Europa, che hanno portato a uno stallo nelle decisioni finanziarie del governo. La situazione crea tensioni tra i membri del team di governo.

? Cosa sapere Salvini e Tajani bloccano lo scostamento di bilancio del governo il 28 aprile 2026.. Il disaccordo sui vincoli europei mette in crisi la stabilità della maggioranza.. Il 28 aprile 2026 alle ore 01:00, il governo affronta una frattura interna tra le forze di coalizione in merito alla gestione dei vincoli europei, con un improvviso rallentamento sulla questione dello scostamento di bilancio. Le tensioni che emergono dai tavoli tecnici vedono Matteo Salvini opporsi fermamente alle proposte avanzate da Antonio Tajani, manifestando un disaccordo netto riguardo al rispetto delle regole imposte dall’Unione Europea. All’interno di Forza Italia si registrano dubbi simili, creando un clima di incertezza sulla direzione economica della maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Governo in crisi: scontro tra Salvini e Tajani blocca lo scostamento

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