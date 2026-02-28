Futuro nazionale via al tesseramento Vannacci | Una destra vera e orgogliosa che non si vergogna di fare la destra

È stato avviato il tesseramento di Futuro Nazionale, partito recentemente fondato da Roberto Vannacci, ex generale e europarlamentare, che in passato ha ricoperto il ruolo di vicesegretario della Lega. Vannacci ha dichiarato che il partito rappresenta una destra autentica e orgogliosa, senza timori nel definirsi tale. La campagna di adesioni coinvolge attualmente i primi cittadini e i militanti interessati.

Parte tesseramento del partito fondato da Roberto Vannacci, generale europarlamentare, ex vice di Salvini in Lega. "Il nostro scopo è cambiare l'Italia". Lancio del sito ufficiale. In platea al Festival di Sanremo, interrotto dalla ex miss Italia toscana Denny Mendez: "Non sono molto d'accordo con lei Vannacci" Registrato in uno studio notarile in provincia di Lucca a inizio febbraio, dunque un partito che parte dalla Toscana e in cui c’è tanta Toscana. Dallo stesso Vannacci, che vive a Viareggio, al pisano Edoardo Ziello, deputato ex Lega. Remigrazione in marcia a Prato, scoppia la polemica. Biffoni: “Offesa alla nostra storia e ai valori della Toscana” Toscana, polemica sui fondi post alluvione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Futuro nazionale, via al tesseramento. Vannacci: “Una destra vera e orgogliosa che non si vergogna di fare la destra” Vannacci rivendica di rappresentare la vera destra: ritorna al vecchio schema di cotonico di destra e sinistra, altro che alternativa!Come ampiamente prevedibile, parte piuttosto male il neofondato partito del generale Vannacci, autore del controverso saggio sul mondo al contrario e... In 200 per Futuro Nazionale: "Senza vergogna a destra"Sono almeno 200 i simpatizzanti che ieri hanno gremito la sala Kinizica delle Officine Garibaldi per la prima assemblea costituente pisana di Futuro... Futuro Nazionale, il partito di Vannacci parte da Modena: «Non sarò segretario ma Presidente-gen... Tutti gli aggiornamenti su Futuro nazionale. Temi più discussi: Futuro Nazionale, il neo partito di Vannacci apre una sede a Forlì: Adesioni da tutto il mondo della destra; Futuro Nazionale di Vannacci, Romani referente provinciale e via al tesseramento. Elezioni, per ora dal centrodestra nessun segnale; Futuro Nazionale si struttura in Toscana: nominati i responsabili territoriali. Dal 1 marzo al via la campagna adesioni; Vannacci punge FI, e il decreto sicurezza è il prossimo fronte. Futuro Nazionale di Vannacci, Romani referente provinciale e via al tesseramento. Elezioni, per ora dal centrodestra nessun segnaleNei giorni scorsi Sonia Nannarelli era stata nominata come referente del Comitato Costituente. Team Leader del Team Giorgio Vasari del Mondo al Contrario, Nannarelli coordinerà le attività di ... corrierediarezzo.it Futuro Nazionale: al via il tesseramento il 1° marzo 2026Il 1° marzo 2026 si apre ufficialmente il tesseramento a Futuro Nazionale, il movimento politico che punta a consolidare una comunità più che un semplice ... laprimapagina.it VIDEO | Andrea Bacciga aderisce a Futuro Nazionale del generale Vannacci - facebook.com facebook Gianni Pizzarotti aderisce a Futuro Nazionale x.com