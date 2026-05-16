Modena Lega | Integrazione fallita servono più espulsioni

A Modena, un incidente ha causato il ferimento di alcuni passanti quando un'auto, condotta a grande velocità, ha investito persone in strada. Secondo un rappresentante della Lega, l’episodio evidenzia un fallimento nell’integrazione e la necessità di aumentare le espulsioni. Il nome del conducente coinvolto non è stato diffuso. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente, mentre le autorità locali monitorano la situazione. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.

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