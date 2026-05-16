Modena Lega | Integrazione fallita servono più espulsioni

Da ilgiornale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, un incidente ha causato il ferimento di alcuni passanti quando un'auto, condotta a grande velocità, ha investito persone in strada. Secondo un rappresentante della Lega, l’episodio evidenzia un fallimento nell’integrazione e la necessità di aumentare le espulsioni. Il nome del conducente coinvolto non è stato diffuso. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente, mentre le autorità locali monitorano la situazione. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.

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"Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato”. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, su X, dopo aver riportato la fredda cronaca, si lascia andare ad un solo commento: “Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame". “In attesa di ulteriori informazioni da parte delle Forze dell'Ordine, una cosa è certa: in troppe città italiane l'integrazione delle cosiddette 'seconde generazioni' è fallita”, si legge in una nota della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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