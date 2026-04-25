25 aprile Schlein | Non è divisivo Mattarella e Meloni richiamano all’unità nazionale

Il 25 aprile si ripete ogni anno come momento di riflessione sulla storia e sull’identità nazionale, tra celebrazioni ufficiali e discorsi istituzionali. Quest’anno, la leader di un partito ha dichiarato che la giornata non è divisiva, mentre il Capo dello Stato e il presidente del Consiglio hanno fatto appello all’unità del Paese. La ricorrenza mantiene intatta la sua capacità di coinvolgere il presente e di ricordare eventi fondamentali per la nascita della Repubblica.

Una memoria che torna ogni anno, tra celebrazioni, parole istituzionali e richiami alla storia. Il 25 aprile resta uno dei passaggi più significativi dell’identità repubblicana, capace ancora oggi di interrogare il presente. Dalla commemorazione dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, la segretaria del Pd Elly Schlein ha ribadito il valore condiviso della ricorrenza: “È il momento fondativo della Repubblica italiana. Non può essere divisivo, appartiene a tutte le italiane e a tutti gli italiani”. Parole che puntano a sottolineare il carattere unitario della Festa della Liberazione, che celebra la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - 25 aprile, Schlein: “Non è divisivo”. Mattarella e Meloni richiamano all’unità nazionale Notizie correlate Festa della Liberazione, Schlein a Stazzema: “Il 25 aprile non è divisivo. Lo è per chi ha nostalgia degli oppressori”La Toscana celebra l’81esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascimo. 25 Aprile, Mattarella e Meloni all’Altare della PatriaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha guidato le celebrazioni istituzionali per il 25 Aprile, deponendo di una corona di alloro in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 Aprile, gli eventi e le celebrazioni a Firenze e in Toscana. A Sant'Anna di Stazzema cerimonia con Schlein; Schlein non sfila con l’Anpi, Conte a Napoli per D’Acquisto: la via istituzionale a sinistra; Cerimonie e piazze, la festa della sinistra; 25 aprile, dove andranno i big della politica nel giorno della festa della Liberazione. Festa della Liberazione, Schlein a Stazzema: Il 25 aprile non è divisivo. Lo è per chi ha nostalgia degli oppressoriLa Toscana celebra l’81esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascimo. Tanti gli appuntamenti e le commemorazioni ufficiali ... lanazione.it 25 aprile, Schlein a Sant'Anna di Stazzema: Il fascismo non è un'opinione ma un reatoLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Schlein a Sant'Anna di Stazzema: 'Il fascismo non è un'opinione ma un reato' ... tg24.sky.it Schlein a Sant’Anna di Stazzema: “Il nostro compito è realizzare la Costituzione” x.com “La nostra Costituzione sancisce la libertà di manifestazione di pensiero e di opinione, ma dobbiamo dire che il fascismo non è un’opinione, è un crimine, è un reato”. Elly Schlein lo sottolinea nel suo intervento, in occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile, - facebook.com facebook