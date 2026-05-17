De Pascale dopo Modena | Difficile prevenire in maniera assoluta atti di questo tipo

Dopo il fine settimana di violenza a Modena, il presidente della Regione Emilia-Romagna ha commentato la situazione, affermando che prevenire completamente episodi di questo genere risulta molto difficile. Ha espresso solidarietà alle persone coinvolte e ha sottolineato la complessità di prevenire atti di violenza in modo assoluto. La sua dichiarazione è arrivata nel corso di un intervento pubblico, nel quale ha anche evidenziato l’impegno delle autorità nel contrastare tali comportamenti.

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