De Pascale dopo Modena | Difficile prevenire in maniera assoluta atti di questo tipo

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il fine settimana di violenza a Modena, il presidente della Regione Emilia-Romagna ha commentato la situazione, affermando che prevenire completamente episodi di questo genere risulta molto difficile. Ha espresso solidarietà alle persone coinvolte e ha sottolineato la complessità di prevenire atti di violenza in modo assoluto. La sua dichiarazione è arrivata nel corso di un intervento pubblico, nel quale ha anche evidenziato l’impegno delle autorità nel contrastare tali comportamenti.

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Il presidente della Regione Emilia-Romagna parla dopo il sabato di sangue a Modena e si stringe ai feriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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