Le indagini sull’uomo che ha investito la folla a Modena continuano a progredire, mentre lui si mantiene in silenzio davanti ai magistrati. Dai controlli sul suo telefono sono emersi dettagli sui profili social che sono stati successivamente eliminati. La procura sta analizzando i dati per chiarire eventuali collegamenti o motivazioni. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori approfondimenti e verifiche sulle comunicazioni e sui contenuti cancellati.

Salim El Koudri resta in silenzio davanti ai magistrati, mentre dagli accertamenti spunta un dettaglio sui profili social rimossi. Proseguono senza sosta le indagini sulla drammatica giornata di terrore vissuta nel centro di Modena, dove il 31enne Salim El Koudri ha travolto diversi pedoni con l’auto prima di scendere armato di coltello. Nelle ultime ore gli investigatori hanno concentrato l’attenzione sul telefono cellulare e sui dispositivi elettronici sequestrati all’uomo. Ed è proprio da lì che starebbe emergendo un elemento considerato importante dagli inquirenti. Secondo quanto trapela da fonti investigative, nei device analizzati non sarebbero state trovate tracce di radicalizzazione o contenuti riconducibili all’estremismo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Modena, cosa emerge dal telefono dell’uomo che ha travolto la folla: la svolta nelle indagini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Salim El Koudri: chi è l'uomo che in auto ha travolto la folla di pedoni a ModenaSi chiama Salim El Koudri l'uomo che sabato pomeriggio (16 maggio) alla guida di un'auto ha travolto a tutta velocità alcuni pedoni in centro a...

Nato a Seriate, laureato in Economia, è stato in cura psichiatrica: è l’uomo che in auto ha travolto la folla a ModenaSi chiama Salim El Koudri, nato 31 anni fa a Seriate, laureato in Economia è l’uomo fermato dalla polizia dopo aver travolto nel pomeriggio di sabato...

Ci sono due modi per leggere la strage di Modena a seconda della parte del nostro corpo cui sono dirette le analisi.L’analisi più complicata, ovviamente, è quella che parte dal cuore e dalla testa. Prima di ogni cosa ci si informa sulle condizioni delle vittime, si x.com

Modena, Mezzetti: grazie ai 4 cittadini che hanno bloccato investitoreDue sono stranieri. Simbolo della città che non si piegaModena, 17 mag. (askanews) - Dei quattro cittadini che sono intervenuti e hanno assicurato immediatamente l'uomo, due sono stranieri. ilmattino.it

Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore e cosa sappiamoClasse 1995, laureato in Economia. Sono le prime informazioni sull'uomo che nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, ha trovolto in auto diversi pedoni in zona Porta Bologna, nel centro di Modena, causando ... tg24.sky.it