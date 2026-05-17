Modena come stanno le persone investite | il punto sulle condizioni dei feriti
A Modena, le condizioni di alcuni dei feriti coinvolti nell’incidente di sabato nel centro città stanno migliorando, anche se in modo lento. L’incidente si è verificato quando un’auto, a velocità elevata, ha investito diversi pedoni, causando numerosi feriti. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e trasportare le persone ferite negli ospedali della zona. Le autorità stanno continuando a monitorare la situazione e a raccogliere dettagli sull’accaduto.
Migliorano, seppur lentamente, le condizioni di alcuni dei feriti coinvolti nella tragedia avvenuta sabato nel centro di Modena, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto diversi pedoni provocando numerosi feriti. Restano però critiche le condizioni di alcune delle persone ricoverate. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Modena, auto piomba sui passanti: 7 feriti, 4 in gravi condizioni: le immagini dei pedoni travoltiNel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna,...
Leggi anche: Investite sulle strisce a Cascina: "Punto pericoloso lo diciamo da tempo"
Stanno già facendo passare il colpevole di #Modena come una vittima di bullismo e con problemi psichiatrici. Tra un po', come dice Belpietro, partiranno con la solita retorica del è colpa degli italiani che non integrano e aiutano x.com
Ciò che è successo oggi a Modena è inaccettabile. Una donna ha perso le gambe, quel bastardo gliele ha tranciate di netto. Io sono stanco di fare giri di parole: diciamo le cose come stanno! Questo pazzo assassino si chiama Elkoudri Salim. Ha 31 anni, è ital - Facebook facebook
Auto sulla folla a Modena, chi sono i feriti e come stanno: due hanno subito amputazioni alle gambeChi sono e come stanno le persone ferite e ricoverate in ospedale dopo essere state falciate dall'auto lanciata sulla folla a Modena ... virgilio.it
Come stanno i feriti di Modena: 4 sono gravi. Amputate le gambe a una donnaAuto sulla folla a Modena, 8 persone portate in ospedale. L’aggiornamento del bollettino dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena ... ilrestodelcarlino.it