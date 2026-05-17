Modena come stanno le persone investite | il punto sulle condizioni dei feriti

A Modena, le condizioni di alcuni dei feriti coinvolti nell’incidente di sabato nel centro città stanno migliorando, anche se in modo lento. L’incidente si è verificato quando un’auto, a velocità elevata, ha investito diversi pedoni, causando numerosi feriti. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e trasportare le persone ferite negli ospedali della zona. Le autorità stanno continuando a monitorare la situazione e a raccogliere dettagli sull’accaduto.

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