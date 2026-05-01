Intorno alle 19 si è verificato un incidente lungo le strisce pedonali di Cascina, coinvolgendo due donne. Una di loro si trova attualmente in prognosi riservata in ospedale. Da tempo, i residenti segnalano che quell’area rappresenta un punto pericoloso. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno valutando le cause dell’incidente.

Una delle due donne si trova ricoverata in prognosi riservata. Un incidente, quello accaduto intorno alle 19.30 di mercoledì sulla ToscoRomagnola a Cascina che ha colpito molto il territorio. Le due anziane sono state investite sulle strisce da una persona alla guida di uno scooter che si è fermata per soccorrerle. Sono state portate entrambe in ospedale. Una è grave l’altra è stata trasportata in codice giallo. Le indagini sono dei carabinieri. "Purtroppo stasera è successo un grave incidente, l’ennesimo davanti la nostra attività qui a Cascina.", si è sfogato sui social Marco Menichini, che ha l’omonima attività a due passi di distanza dal fatto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investite sulle strisce a Cascina: "Punto pericoloso lo diciamo da tempo"

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