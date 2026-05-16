Nel primo pomeriggio di oggi, nel cuore di Modena, un'auto ha investito diversi pedoni in via Emilia, nel tratto di largo Porta Bologna. La vettura ha proseguito la sua corsa, finendo contro la vetrina di un negozio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso le persone rimaste coinvolte. Tra i feriti ci sono alcune persone in condizioni gravi, tra cui una donna che ha perso le gambe. La strada è stata chiusa al traffico mentre vengono svolti i rilievi.

Orrore nel pomeriggio di oggi in pieno centro, via Emilia a Modena. Da una prima ricostruzione, un’auto a tutta velocità ha travolto i pedoni in largo Porta Bologna, poi lo schianto Modena, 16 maggio 2026 – Orrore nel pomeriggio di oggi in pieno centro, via Emilia a Modena. Da una prima ricostruzione, un’auto a tutta velocità ha travolto i pedoni in largo Porta Bologna, poi lo schianto contro la vetrina di un negozio. Ci sono diversi feriti a terra. Una donna, secondo le prime testimonianze, avrebbe perso entrambe le gambe. In corso i soccorsi. L'uomo è arrivato con un'auto all'impazzata e ha travolto tutti i passanti in centro, colpendone, pare, una decina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto travolge pedoni in centro a Modena, diversi feriti: una donna ha perso le gambe. Diretta

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