Modena chi è Salim El Koudri marocchino 31enne accusato di strage | dai problemi psichici alla laurea in economia

Da ilgiornaleditalia.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, un uomo di 31 anni di origini marocchine è stato arrestato con l’accusa di aver commesso un atto di violenza di grande portata nel centro della città. Secondo le indagini, l’individuo avrebbe agito con decisione e intenzione, usando un’arma per colpire più persone, provocando gravi lesioni. L’uomo ha precedenti legati a problemi psichici e possiede una laurea in economia. La dinamica dell’evento è ancora al vaglio degli investigatori.

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Secondo gli inquirenti, quella compiuta nel cuore di Modena sarebbe stata un’azione deliberata e potenzialmente devastante, infatti Salim El Koudri è accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Fino al 2022 il 31enne era seguito dal Centro di salute mentale dell’Asl di Modena per distur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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