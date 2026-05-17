Auto sulla folla Mattarella e Meloni oggi a Modena e a Bologna | faranno visita ai feriti La diretta

Oggi, a Modena e Bologna, si svolgono le visite di figure istituzionali ai feriti di due incidenti avvenuti nelle rispettive città. La presidente del Consiglio ha deciso di modificare il proprio programma e si recherà a Modena, mentre il presidente della Repubblica visiterà Bologna. Entrambi gli interventi sono stati annunciati ufficialmente e sono stati confermati con comunicati delle autorità locali e nazionali. La presenza delle autorità si inserisce nelle attività di assistenza e supporto alle persone coinvolte negli incidenti.

Modena, 17 maggio 2026 – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Mattarella alle 11 sarà all'Ospedale Baggiovara di Modena e alle 12 all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le 8 vittime, falciate ieri con l'auto da Salim El Koudri, che ha poi accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. https:www.ilrestodelcarlino.itvideolauto-punta-i-pedoni-e-li-travolge-il-video-dalle-telecamere-wzwll8ri Le notizie di oggi in diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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