Mobilità ATA 2026 | anche ex LSU e cococo a tempo pieno possono presentare domanda entro il 13 aprile

Il personale ATA, inclusi ex LSU e lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, può presentare domanda di mobilità per l’anno 2026 fino al 13 aprile. La possibilità riguarda solo chi è stato inserito in ruolo a tempo pieno e intende partecipare alle procedure di trasferimento. La normativa specifica questa categoria di lavoratori ammessi alle domande di mobilità.

Il personale ATA ex LSU e lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa può partecipare alle procedure di mobilità per l’anno 2026, a condizione che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno. È quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 e dal CCNI sulla mobilità del personale scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Buongiorno. Avrei bisogno di aiuto nella compilazione della domanda di mobilità. Sto facendo l'anno di prova in un comune lontano da casa, ho un figlio di 19 mesi e una di sei anni e mezzo. Nella domanda di mobilità si istanza online non mi fanno aggiunger - facebook.com facebook

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