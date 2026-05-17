Mission | 40 anni dopo il capolavoro che svelò l’orrore coloniale

A quarant'anni di distanza, un film considerato scartato da una grande casa di produzione ha attirato l'attenzione per aver portato alla luce un capitolo sconosciuto della storia coloniale. Il film si concentra su un trattato segreto firmato tra alcune autorità coloniali e un’istituzione religiosa, che avrebbe scatenato un massacro nelle missioni gesuitiche. La pellicola, inizialmente respinta, è diventata un punto di riferimento per comprendere un episodio oscuro e dimenticato di quel periodo.

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