Hagler-Mugabi | 40 anni fa l' ultimo capolavoro del Meraviglioso

Il 10 marzo 1986 a Las Vegas, Marvin Hagler affrontò e batté Mugabi in un incontro che è considerato uno dei suoi migliori. La sfida si concluse con la vittoria del campione statunitense, lasciando un segno importante nella storia della boxe. Quell’evento si svolse 40 anni fa e viene ricordato ancora oggi come un momento memorabile.

"Non ho mai visto un incontro di questa violenza negli ultimi venti anni": nelle parole pronunciate al tramonto della sesta ripresa da Rino Tommasi (1934-2025), organizzatore pugilistico prima di essere giornalista e telecronista, c'è tutta l'enfasi di un match epico disputatosi nel cuore degli anni Ottanta. Forse il periodo migliore della boxe per qualità degli atleti e degli incontri. Un match tra un pugile "meraviglioso" e una "bestia". Questa è la storia della sfida per la corona iridata dei pesi medi tra l'americano Marvin "The marvelous" Hagler, infine vincitore, e l'ugandese John "The beast" Mugabi, svoltosi giusto quarant'anni fa, il 10 marzo 1986, sul ring di uno dei templi del pugilato mondiale: il Caesars Palace di Las Vegas.