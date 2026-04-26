Quarant’anni dopo il disastro di Chernobyl, si approfondiscono ancora le conseguenze di quell’incidente nucleare che ha coinvolto decine di vittime e generato un vasto inquinamento ambientale. Le zone contaminate sono ancora interdette e monitorate, mentre il rischio di incidenti nucleari si mantiene elevato in alcune aree. La memoria dell’evento si mantiene viva anche nel contesto di tensioni geopolitiche che coinvolgono la sicurezza nucleare globale.

Quarant’anni dopo, il disastro di Chernobyl resta una ferita aperta nella storia contemporanea e un avvertimento ancora attuale sui rischi dell’energia nucleare, in una situazione geopolitica complessa. Era l’1.23 del 26 aprile 1986 quando l’esplosione del reattore numero 4, causata da un errore umano durante un test di sicurezza, sprigionò una nube radioattiva che contaminò vaste aree dell’Europa, colpendo in particolare Ucraina, Bielorussia e Russia. Considerato il più grave incidente nucleare civile della storia, il disastro provocò decine di morti immediate e conseguenze sanitarie di lungo periodo ancora difficili da quantificare. Un rapporto delle Nazioni Unite del 2005 stimò fino a 4.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chernobyl, 40 anni dopo: il disastro che cambiò il mondo. Le vittime, l’inquinamento e il rischio nucleare che ritorna

Chernobyl 2.0: Il disastro nucleare segreto

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