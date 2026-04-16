Recensione Amara – Ditonellapiaga – Miss Italia

“ Miss Italia ” è uno di quei dischi che ti convincono più con la testa che con la pancia: riconosci che c’è un’idea forte, un’identità precisa, una scrittura che non vuole essere banale — però quando finisce non ti resta addosso quanto dovrebbe. Ditonellapiaga gioca bene con l’estetica, con i riferimenti, con quell’ironia un po’ tagliente che è il suo marchio, ma a tratti sembra quasi proteggersi troppo dietro questo stile, come se lasciarsi andare davvero fosse un rischio evitato all’ultimo secondo. Il risultato è un album che si ascolta con interesse dall’inizio alla fine, senza veri crolli, ma anche senza quei picchi che ti fanno tornare indietro subito a riascoltare un pezzo.🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

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