Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e partecipante al Grande Fratello, ha condiviso su Instagram una foto in cui annuncia la sua relazione con Scarlett Jade Plott, modella. La notizia è stata pubblicata tramite un post sulla piattaforma social, senza ulteriori dettagli o commenti. La coppia è stata mostrata insieme in alcune immagini pubblicate successivamente.

Dopo mesi di indiscrezioni e gossip che rincorrevano la sua vita privata, Zeudi Di Palma ha deciso di rompere il silenzio e ufficializzare la sua situazione sentimentale. L'ex Miss Italia ha scelto Instagram per condividere la notizia, pubblicando un carosello di scatti inequivocabili. Tra le foto, spicca un bacio appassionato che non lascia spazio a interpretazioni, confermando che il cuore della modella napoletana è finalmente tornato a battere per qualcuno di speciale. La nuova compagna di Zeudi è Scarlett Jade Plott, una modella e attivista LGBTQIA+ di 31 anni. Le due si sono conosciute nell'ambiente dei podcast — Scarlett è infatti la conduttrice di Lesbian Supper Club — e sembrano aver trovato una sintonia perfetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha una nuova fidanzata

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