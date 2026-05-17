Il Miramare Basket ha organizzato un torneo dedicato a Gianluca Lombardini, figura molto stimata nel mondo sportivo locale. Lombardini, conosciuto come un maestro, istruttore e amico, è stato anche un mentore per molti giovani atleti. La manifestazione si svolge in suo ricordo e rappresenta un momento di attenzione e cura per mantenere vivo il suo nome nella comunità sportiva. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di numerosi appassionati e rappresentanti del settore.

Tutti insieme per "Lomba", Gianluca Lombardini. Maestro, istruttore e amico. Mentore, per tanti. A lui è dedicato il torneo che il Miramare Basket organizza con attenzione e cura. È la terza edizione del " Memorial Lomba " e l’evento è dedicato quest’anno alla categoria Under 17, vale a dire nati nel 2009 e annate successive. Si gioca nel prossimo weekend, tra sabato 23 e domenica 24 maggio, nelle palestre vicine di Miramare di Rimini, la Di Duccio e la Lombardini (ex Geodetica, inaugurata nel 2022 e poi intitolata a lui). In campo la squadra locale del Miramare, Cattolica e Pallacanestro Titano nel girone A, mentre nel B ecco Stella, Bellaria e Villanova Tigers. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Miramare ricorda Lombardini: "Un maestro indimenticabile"

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