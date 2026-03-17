Il maestro Crepax e la sua indimenticabile Valentina In mostra a Brescia

A Brescia si è conclusa a metà febbraio 2026 una mostra dedicata a Guido Crepax, il celebre autore di fumetti. L’esposizione ha presentato opere e tavole originali di Crepax, con un focus sulla figura di Valentina, il personaggio più iconico dell’artista. La mostra ha attirato appassionati e curiosi, offrendo un’occasione per riscoprire il lavoro e lo stile di Crepax.

Dio che bella questa mostra-omaggio bresciana dedicata a Guido Crepax che s’è conclusa a metà febbraio 2026. Non senza dar vita a un magnifico volume appena edito da Skira Arte, dal titolo Sogni Giochi Valentina 1953-2003. Appartengo alla generazione di quei ventenni e trentenni che negli anni Sessanta furono come ipnotizzati dall’apparizione dei fumetti che raccontavano le vicende adeguatamente erotiche dell’eroina princeps di Crepax, Valentina per l’appunto, che a noi apparve la donna più bella del mondo. Pochi anni dopo la morte di Crepax (nel 2003) entrai in quella sua casa milanese dov’era nata Valentina e dove viveva la vedova di Crepax, Luisa, la cui identità femminile aveva contribuito non poco alla nascita di quel favoloso personaggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il maestro Crepax e la sua indimenticabile Valentina. In mostra a Brescia Articoli correlati Leggi anche: La fan vince una vacanza di lusso a Dubai con la sua influencer preferita, il giorno dopo piovono droni: «Viaggio indimenticabile, purtroppo» – Il video Giornalisti: è morto Giuliano Taddei, fra i primi protagonisti delle tv locali. Indimenticabile la sua “Enne come neve”FIRENZE – L’Associazione Stampa Toscana, attraverso il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti del sindacato dei giornalisti, e...