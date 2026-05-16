Due lettere scritte dalla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, sono state trovate tra i documenti relativi al caso di Garlasco. Le comunicazioni sono indirizzate ad Alberto Stasi, e sono state scritte rispettivamente il 16 dicembre 2018 e il 31 gennaio 2019, mentre Stasi si trovava in carcere. Nei testi, la madre esprime rabbia e frustrazione, accusando lui di aver causato problemi alla famiglia e usando toni molto diretti.

Delitto di Garlasco, spuntano due lettere: la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, le ha scritte ad Alberto Stasi in carcere, la prima il 16 dicembre 2018, l'altra il 31 gennaio 2019. I testi sono stati resi noti durante “Ore 14 Sera”, condotto da Milo Infante su Rai 2. Mio figlio innocente Nella prima lettera la donna scrive tra l'altro che «negli anni ho lavorato come vigilatrice penitenziaria presso il carcere di Voghera, in molte celle c'era un cartello con scritto "con i soldi e l'amicizia lo metti in c. alla giustizia". Quanto è vero. La mia famiglia pagherà per anni per qualcosa di ingiusto, mio figlio è innocente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sempio, le lettere della mamma a Stasi: «Ci avete rovinati, siamo pieni di debiti. Ti insulto? Ti basta guardarti allo specchio la mattina»

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Garlasco, madre Sempio scrive a Stasi: «Non ti insulto, ti basta guardarti allo specchio la mattina»

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