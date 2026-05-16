La madre di Andrea Sempio ha scritto due lettere indirizzate a un uomo detenuto, Alberto Stasi, nel periodo tra dicembre 2018 e gennaio 2019. La prima comunicazione è datata 16 dicembre 2018, mentre la seconda risale al 31 gennaio 2019. Entrambe le lettere sono state pubblicate e si concentrano su temi legati alla loro famiglia e alle accuse rivolte contro il figlio. Le missive sono state rese note pubblicamente e riguardano questioni di carattere personale e legale.

La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ha scritto due lettere ad Alberto Stasi in carcere, la prima il 16 dicembre 2018, l'altra il 31 gennaio 2019. I testi sono stati resi noti ieri durante Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante su Rai 2. Nella prima lettera la donna scrive tra l'altro che "negli anni ho lavorato come vigilatrice penitenziaria presso il carcere di Voghera, in molte celle c'era un cartello con scritto 'con i soldi e l'amicizia lo metti in c. alla giustizia'. Quanto è vero. La mia famiglia pagherà per anni per qualcosa di ingiusto, mio figlio è innocente. Ci siamo riempiti di debiti per pagare gli avvocati, ci avete rovinati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le due lettere della madre di Andrea Sempio ad Alberto Stasi in carcere: “Ci avete rovinati. Mio figlio è innocente”

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Daniela madre di Sempio nel 2018 scrisse a Stasi :ci hai rovinato la vita... vergogna

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