Dal 21 maggio, presso la Sala Umberto, è in scena uno spettacolo che affronta il tema della mafia attraverso un mix di ironia e riflessione. Lo spettacolo si concentra sull’impegno nel combattere questa realtà, offrendo uno sguardo che mescola momenti di humor a considerazioni serie. La rappresentazione ha già attirato l’attenzione di un pubblico vario, interessato a temi sociali e politici, e si svolge in un teatro noto per le sue produzioni di qualità.

Lo spettacolo pone uno sguardo sulla mafia con ironia e riflessione. Si riflette sull'impegno morale contro le ingiustizie e sul coraggio e la leggerezza nell'affrontare gli eventi e le situazioni della quotidianità Torna in scena a grande richiestaMinchia signor tenentedal21al24 maggioallaSala Umberto. Lo spettacolo scritto e diretto daAntonio Grosso, vedrà in scena (in o.a.)Adriano Aiello,Gaspare Di Stefano,Francesco Nannarelli,Delia Oddo,Antonello Pascale,Giuseppe Renzo,Paolo Roberto Ricci,Franco Scascitelli,Mariano Viggiano,Martina ZuccarelloeNatale Russo. Minchia signor tenenteè ambientato nel 1992, in Sicilia. Una piccola caserma dei carabinieri sorge in un paesino su un cucuzzolo della montagna, dove si ha la sensazione che il tempo si sia fermato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Minchia signor tenente alla Sala Umberto dal 21 maggio

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Antonio Grosso e Antonello Pascale intervista Minchia Signore Tenete - Sala Umberto

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