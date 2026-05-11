Alla Sala Umberto torna in scena “Minchia Signor Tenente”, commedia scritta e diretta da Antonio Grosso. Lo spettacolo, noto per aver riscosso grande successo in passato, combina momenti di comicità con riflessioni sul tema della mafia. La rappresentazione mette in evidenza come l’ironia possa essere usata per affrontare argomenti delicati, attirando l’attenzione del pubblico su questioni sociali e criminali.

Cosa: Il grande ritorno di Minchia Signor Tenente, commedia cult scritta e diretta da Antonio Grosso, che unisce ironia e riflessione sul tema della mafia. Dove e Quando: Al Teatro Sala Umberto di Roma, dal 21 al 24 maggio. Perché: Per riscoprire uno spettacolo da record che, attraverso la risata, invita ad affrontare le ingiustizie sociali con coraggio, onestà e leggerezza. Il panorama teatrale capitolino si prepara ad accogliere nuovamente uno degli spettacoli più amati e densi di significato degli ultimi due decenni. Sotto le luci del palcoscenico della Sala Umberto, riprende vita una commedia capace di far registrare numeri impressionanti e di toccare le corde più intime del pubblico italiano.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Minchia Signor Tenente: mafia e comicità alla Sala Umberto

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Antonio Grosso e Antonello Pascale intervista Minchia Signore Tenete - Sala Umberto

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"Minchia signor tenente" in scena al teatro Tosti di OrtonaLo spettacolo “Minchia signor tenente”, scritto e diretto da Antonio Grosso, andrà in scena mercoledì 15 aprile, in scena alle 20.

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