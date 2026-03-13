Teatri di Siena In scena ’Minchia signor tenente’

Da stasera a domenica al Teatro dei Rinnovati di Siena va in scena ‘Minchia signor tenente’, una commedia scritta e diretta da Antonio Grosso. Lo spettacolo fa parte della stagione Sipario Rosso dei Teatri di Siena, che è gestita da Vincenzo Bocciarelli. La rappresentazione combina elementi di comicità e riflessione, attirando il pubblico con un racconto teatrale che si svolge nel contesto della città.

Una commedia per ridere, ma anche per riflettere. Da stasera a domenica, al Teatro dei Rinnovati, va in scena ' Minchia signor tenente ', lo spettacolo scritto e diretto da Antonio Grosso, inserito nel cartellone Sipario Rosso della stagione dei Teatri di Siena, diretta da Vincenzo Bocciarelli. Considerata una delle commedie italiane di maggior successo degli ultimi vent'anni, 'Minchia signor tenente' porta sul palco una storia ambientata nella Sicilia dei primi anni Novanta. In un piccolo paese di montagna, dove il tempo sembra essersi fermato, una caserma dei carabinieri è abitata da cinque militari provenienti da diverse regioni d'Italia. La vita quotidiana scorre tra scherzi, piccoli contrasti, denunce improbabili e perfino un amore proibito tra uno dei carabinieri e una ragazza del luogo.