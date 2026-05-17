Negli ultimi anni Milano ha vissuto un rapido sviluppo economico, attirando molti professionisti e lavoratori qualificati, mentre al contempo ha registrato un calo delle nascite e una diminuzione delle abitazioni disponibili. I dati mostrano un aumento delle richieste di affitto e di acquisto di immobili destinati a studenti e lavoratori temporanei, mentre il numero di famiglie con bambini si riduce. Questa dinamica solleva interrogativi sulla capacità della città di bilanciare crescita economica e sostenibilità sociale.

? Domande chiave Come può Milano attrarre professionisti e contemporaneamente respingere le nuove famiglie?. Perché i canoni di locazione sono aumentati del 70% in dieci anni?. Chi deve mediare tra interessi privati e necessità di housing sociale?. Come impatterà l'intelligenza artificiale sul lavoro dei trentenni e dei sessantacinquenni?.? In Breve Canoni locazione aumentati del 70% e prezzi proprietà saliti del 50% in dieci anni.. Tasso natalità milanese a 1.1 figli per donna con nuclei spesso composti da una persona.. Costi costruzione aumentati del 40% negli ultimi cinque anni secondo Regina De Albertis.. Ferruccio Resta evidenzia divario generazionale causato dall'intelligenza artificiale per lavoratori venticinque e sessantacinquenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano tra boom economico e crisi sociale: affitti e natalità in calo

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Perché i NEGOZI CINESI stanno chiudendo in ITALIA

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