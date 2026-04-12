Bellano tra boom economico e caos | 100mila turisti mettono in crisi

A Bellano, il numero di turisti ha raggiunto i 100.000 visitatori, creando difficoltà alle strutture e alla vita quotidiana del paese. La crescita del flusso turistico ha portato a problemi di gestione e di sostenibilità per il comune lecchese, evidenziando le sfide di un aumento rapido di visitatori rispetto alle capacità locali. La situazione ha attirato l'attenzione sulla pressione esercitata dal turismo sulla comunità e sulle infrastrutture del luogo.

A Bellano, il flusso di visitatori ha raggiunto una dimensione tale da mettere alla prova la tenuta stessa del tessuto sociale e infrastrutturale del comune lecchese. Con un numero di arrivi che ha toccato i centomila nel 2025 e che punta a superare ulteriormente questa soglia nell’anno in corso, la località si trova a gestire una pressione demografica stagionale che supera di trenta volte la popolazione residente, composta da meno di 3.500 abitanti. L’impatto economico tra entrate comunali e gestione dei flussi. La crescita esponenziale del turismo ha generato un volano finanziario per l’amministrazione locale, trasformando la stagione calda in un momento di straordinaria liquidità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bellano tra boom economico e caos: 100mila turisti mettono in crisi Leggi anche: Caos palinsesti Mediaset: Canzonissima e Sanremo Top mettono in crisi Canale 5 Guardia medica da Mandello a Bellano? Tre sindaci si mettono di traversoMandello del Lario, 10 marzo 2026 – La guardia medica potrebbe lasciare Mandello del Lario e trasferirsi a Bellano.