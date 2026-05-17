Milano subito una vittoria con Reggio Oggi tocca a Bologna e Venezia in casa

Da ilgiornale.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I playoff di Serie A sono iniziati al Forum di Assago con l'Olimpia Milano che ha ottenuto una vittoria contro Reggio Emilia con il punteggio di 96-84, portandosi in vantaggio nella serie dei quarti di finale. Oggi, la squadra affronta Bologna in casa, mentre domani tocca a Venezia, sempre in campo avverso. La serie prosegue con le partite tra le squadre che si sfidano in questa fase eliminatoria.

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Al Forum di Assago prendono il via i playoff di Serie A, con l'Olimpia Milano che comincia con il piede giusto battendo Reggio Emilia 96-84 e portandosi sull'1-0 nella serie dei quarti di finale. La squadra di coach Poeta prende subito le redini del match, difendendo forte, non concedendo nulla a rimbalzo e trovando ottime soluzioni in attacco: alla prima sirena il punteggio recita 31-16, con 10 punti firmati da capitan Shields. L'EA7 non rallenta, arrivando fino al +22 (42-20), per poi amministrare il vantaggio e, soprattutto, evitare quei cali nell'ultima frazione che spesso in stagione hanno condizionato la compagine meneghina. Oltre a Shields (19 punti), solida prestazione in uscita dalla panchina per Diop (14 punti) e Guduric (12 punti e 6 assist). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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