Dal 20 al 26 aprile, Milano ospiterà la Milano Design Week, con il tradizionale evento Fuorisalone che coinvolge diverse zone della città. Durante questa settimana, negozi, showroom e spazi pubblici accoglieranno installazioni, mostre e presentazioni legate al mondo del design. L’evento si svolge su più quartieri, rendendo Milano una grande esposizione all’aperto di creatività e innovazione.

Con la Milano Design Week torna il Fuorisalone dal 20 al 26 aprile, l’evento diffuso che trasforma Milano in una piattaforma urbana del design. Nel 2026 ci saranno 1.055 eventi, organizzati da 705 brand e attivi in più di 550 location in tutta la città. In vent’anni, il Fuorisalone è passato da circuito spontaneo a infrastruttura economica e culturale, capace di dare una nuova forma (visto che si parla di design) al rapporto tra evento, città e produzione. Come il Fuorisalone è diventato protagonista della Design Week. All’inizio degli anni 2000 il Fuorisalone contava poche centinaia di eventi, concentrati in alcune aree centrali. Nel giro di due decenni la scala cambia completamente.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fuorisalone, l’evento diffuso che conferma Milano capitale del design

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