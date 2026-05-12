Marina di Ravenna si conferma capitale del beach volley | torna il Campionato italiano

Da ravennatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina di Ravenna ospiterà nuovamente il Campionato Italiano di Beach Volley durante l’estate 2026. La Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato le tappe ufficiali del torneo, confermando lo stabilimento Marina Bay come sede principale. La manifestazione torna così a rappresentare uno degli appuntamenti sportivi più attesi sulla spiaggia della Riviera. La competizione coinvolgerà diverse squadre e atleti provenienti da tutta Italia, attirando pubblico e appassionati.

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La grande pallavolo sulla sabbia torna a calcare i palcoscenici della Riviera. La Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) ha ufficializzato le tappe del Campionato Italiano di Beach Volley per l'estate 2026, confermando lo stabilimento Marina Bay di Marina di Ravenna come sede d’eccellenza. Per il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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