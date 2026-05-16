I furti di notte a Malpensa e la brutale aggressione | presa la banda del Terminal 1

Nella notte, all’interno dell’aeroporto di Malpensa, si sono verificati furti ripetuti e una brutale aggressione. Le forze dell’ordine hanno arrestato un gruppo di persone sospettate di essere coinvolte in una serie di spaccate e furti durante le ore notturne nel Terminal 1. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione criminale ben strutturata, specializzata in questi reati, che è stata successivamente smantellata.

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