La via per Pinelli non c’entra con la partita di Calabresi al Comune di Milano | basta ostracizzarlo

L’intitolazione dell’ex via Micene a Pino Pinelli è stata decisa dal Comune di Milano. La decisione non ha relazione con la partita di Calabresi e non dovrebbe essere usata per ostacolare questa scelta. La modifica del nome della strada mira a riconoscere la memoria di Pinelli come figura legata alla storia locale. La questione riguarda esclusivamente l’attribuzione di un riconoscimento pubblico.

L’intitolazione dell’ex via Micene a Pino Pinelli è un giusto omaggio a una vittima della storia della nostra città. Mi spiace però che alcuni abbiano colto tale occasione per ribadire la contrarietà della cosiddetta “sinistra-sinistra” milanese all’ipotesi che Mario Calabresi si candidi a Sindaco. Posizione non nuova, ma a mio avviso sempre più difficile da comprendere. A chi non lo sa o finge di non ricordarlo, va spiegato che il Commissario Luigi Calabresi fu scagionato da ogni accusa in merito alla morte di Pinelli, in quanto fu accertato che nemmeno si trovava nella stessa stanza. A ogni buon conto, suo figlio Mario a quell’epoca non era neanche nato e nulla può essergli addebitato nemmeno ex post, visto che – ad esempio – è sempre stato netto nel condannare atti di vigliaccheria quali il vandalismo alla lapide dell’anarchico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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