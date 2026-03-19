Milano, Claudia Pinelli ha dichiarato che la scelta del prossimo sindaco non spetta a loro, ma alla città stessa. Ha precisato che non sarà il loro gruppo a decidere chi guiderà il municipio, ma sarà la popolazione milanese a esprimersi attraverso le procedure democratiche. La frase mette in evidenza che la decisione finale spetta ai cittadini e non alle forze politiche.

Home > Politica > “Non saremo noi a decidere chi sarà il prossimo sindaco, lo deciderà la città di Milano“. Lo ha detto la figlia di Giuseppe Pinelli, Claudia, a margine dell’intitolazione nel quartiere di San Siro di una via per il padre ucciso nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 negli uffici della questura milanese, a chi le chiedeva un commento sulla possibile candidatura a sindaco per il centrosinistra del figlio di Luigi Calabresi, Mario. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Claudia Pinelli: “Calabresi sindaco? Non lo decideremo noi, ma la città”

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