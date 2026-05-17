Milano | il modello ZeroPerCento che trasforma l’inclusione in business

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, una cooperativa ha avviato un modello chiamato ZeroPerCento, che mira a integrare l’inclusione sociale con attività commerciali rivolte alle aziende. Questa iniziativa si basa su un obbligo di legge e si propone di offrire servizi concreti alle grandi imprese della città. L’obiettivo è far sì che l’inclusione diventi anche un’opportunità di business, creando un collegamento tra rispetto delle normative e offerta di servizi utili alle imprese. La cooperativa fornisce soluzioni specifiche alle aziende milanesi, sfruttando questa strategia.

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? Punti chiave Come può un obbligo di legge diventare un servizio B2B redditizio?. Quali servizi concreti offre questa cooperativa alle grandi aziende milanesi?. Perché questo modello di inclusione fatica a replicarsi fuori Milano?. Come cambierà l'impatto sociale della cooperativa con l'espansione a Roma?.? In Breve L'80% dei quaranta dipendenti appartiene alle categorie protette con fragilità psichiche o cognitive.. Le quattro aree operative includono catering, snack, gadget aziendali e servizi di team building.. Il modello B2B è nato nel 2017 evolvendosi durante il periodo della pandemia.. L'espansione del network mira a Roma, Bologna, Modena, Torino e Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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