Milano | il modello ZeroPerCento che trasforma l’inclusione in business

A Milano, una cooperativa ha avviato un modello chiamato ZeroPerCento, che mira a integrare l’inclusione sociale con attività commerciali rivolte alle aziende. Questa iniziativa si basa su un obbligo di legge e si propone di offrire servizi concreti alle grandi imprese della città. L’obiettivo è far sì che l’inclusione diventi anche un’opportunità di business, creando un collegamento tra rispetto delle normative e offerta di servizi utili alle imprese. La cooperativa fornisce soluzioni specifiche alle aziende milanesi, sfruttando questa strategia.

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