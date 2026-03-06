La scherma che trasforma la vita | Mazzone racconta il modello italiano tra eccellenza e inclusione

La Confederazione Europea di Scherma ha dedicato un approfondimento a Luigi Mazzone nella rubrica “Beyond the competitions”, sottolineando il ruolo della scherma come strumento di cambiamento. Nel focus viene evidenziato il modello italiano, riconosciuto per la sua capacità di promuovere sia l’eccellenza che l’inclusione. La pubblicazione mette in luce come la disciplina possa influenzare le persone e le comunità.

La Confederazione Europea di Scherma ha dedicato un focus a Luigi Mazzone nella rubrica “Beyond the competitions“, scegliendo un titolo programmatico: la scherma che trasforma la vita. L’intervista, riportata da Federscherma ma pubblicata su Eurofencing, usa l’esperienza italiana come esempio di un’idea precisa: la scherma può restare sport d’élite senza rinunciare alla sua funzione educativa e sociale. Nella visione del presidente federale, prestazione e inclusione non son due binari paralleli ma un unico percorso, dove la qualità dell’ambiente conta quanto il risultato finale. Mazzone parte dal proprio vissuto: prima atleta, poi medico, oggi presidente. 🔗 Leggi su Sportface.it Scherma non vedenti, all’Istituto Martuscelli la seconda prova nazionale tra sport e inclusione.Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. “Fencing for All”, domenica a Roma la prima tappa: 15 squadre in pedana tra scherma e inclusione. Fasi finali su AssaltoIl 1° marzo al Centro Olimpico “Giulio Onesti” va in scena il nuovo circuito della Federazione Italiana Scherma con squadre miste di spadisti... Altri aggiornamenti su La scherma che trasforma la vita.... Mazzone Movimento in salute, al via progetto per portare più ragazzi nelle palestre di schermaLe parole del presidente FIS Mazzone Movimento in salute, al via progetto per portare più ragazzi nelle palestre di scherma ... italpress.com Scherma, Fis in pedana per i non vedenti, Minetti testimonialLa Federazione Italiana Scherma celebra lo sport inclusivo in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Per l'occasione ha partecipato una testimonial d'eccezione: Annalisa ... ansa.it