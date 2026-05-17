Milano il lusso immobiliare vola | 8,7 miliardi di euro nel 2025

Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso a Milano ha raggiunto una cifra di 8,7 miliardi di euro, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. La città si conferma come uno dei principali poli del settore nel paese, assorbendo il 12% del valore immobiliare totale a livello nazionale. Nonostante il rallentamento del mercato europeo, il segmento di alta gamma a Milano mantiene una forte domanda e un’offerta stabile. La dinamica si riflette in un settore in crescita, con investimenti e transazioni che si confermano elevati.

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? Domande chiave Perché il lusso milanese resiste al rallentamento del mercato europeo?. Come fa Milano ad assorbire il 12% del valore nazionale?. Perché gli investitori preferiscono gli appartamenti alle ville indipendenti?. Quanto tempo serve oggi per vendere un immobile di prestigio?.? In Breve Offerta immobiliare cresciuta del 92% rispetto ai livelli registrati all'inizio del 2020.. Superate le 907mila superfici disponibili con incremento del 53% in cinque anni.. Vendite immobili di prestigio accelerate a 3,7 mesi contro i 4,3 di sei anni fa.. Appartamenti dominano il mercato con una quota del 99% rispetto alle ville.. Il mercato residenziale d’élite a Milano ha raggiunto un valore complessivo di 8,74 miliardi di euro nel 2025, assorbendo il 12,2% dell’intera offerta di lusso presente in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il lusso immobiliare vola: 8,7 miliardi di euro nel 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Appartamento 225mq 28esimo piano Torre Solaria Sullo stesso argomento Milano immobiliare: l’offerta luxury vola a 8,74 miliardi di euro? Punti chiave Come può il mercato assorbire un aumento del 53% della superficie? Perché gli appartamenti dominano il 99% dell'offerta di lusso... Milano capitale dell'immobiliare di lusso, in città 9 miliardi di euro in case di pregio: il reportMilano si conferma il principale mercato dell'immobiliare di lusso a Milano, con un valore complessivo degli immobili pari a quasi 9 miliardi di... Milano guida il mercato immobiliare di lusso: stock da 8,74 miliardi di euro nel 2025 • Il mercato residenziale di lusso a Milano continua a crescere: nel 2025 lo stock raggiunge 8,74 miliardi di euro, con tempi di vendita in calo e il 22% della domanda… x.com Case di lusso: a Milano il valore complessivo degli immobili è di 8,74 miliardi di euro, il più alto in Italia(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2026 – Anche nel 2025, Milano si conferma il principale mercato del lusso in Italia, con un valore complessivo degli immobili pari a circa 8,74 miliardi di euro, ... mi-lorenteggio.com Milano guida il mercato immobiliare di lusso: stock da 8,74 miliardi di euro nel 2025Il mercato residenziale di lusso a Milano continua a crescere: nel 2025 lo stock raggiunge 8,74 miliardi di euro, con tempi di vendita in calo e il 22% della domanda nazionale. wallstreetitalia.com A Milano lo stipendio non basta più: fino al 60% per abitazione e trasporti reddit