Milano Fratoianni | la scelta sulle primarie si deciderà con gli alleati

A Milano, il leader di un partito ha dichiarato che la decisione sulla candidatura alle primarie sarà presa insieme agli alleati. La questione principale riguarda chi possa rappresentare la continuità amministrativa e quale metodo adottare per scegliere il candidato. Restano ancora da definire i passaggi che porteranno alla scelta, con gli alleati che discuteranno se procedere con le primarie o optare per altre modalità. La decisione sarà condivisa tra i diversi soggetti coinvolti nel processo.

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