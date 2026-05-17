Milano Fratoianni | la scelta sulle primarie si deciderà con gli alleati
A Milano, il leader di un partito ha dichiarato che la decisione sulla candidatura alle primarie sarà presa insieme agli alleati. La questione principale riguarda chi possa rappresentare la continuità amministrativa e quale metodo adottare per scegliere il candidato. Restano ancora da definire i passaggi che porteranno alla scelta, con gli alleati che discuteranno se procedere con le primarie o optare per altre modalità. La decisione sarà condivisa tra i diversi soggetti coinvolti nel processo.
? Punti chiave Chi sarà il candidato capace di garantire la continuità amministrativa?. Come decideranno gli alleati se indire o meno le primarie?. Perché Avs si oppone al rinnovo del gemellaggio con Tel Aviv?. Quali conseguenze avrà questa scelta diplomatica sul consenso a Milano?.? In Breve Obiettivo continuità amministrativa dopo l'ultimo mandato durato 11 anni a Milano.. Decisione sulle primarie rimandata ai prossimi mesi dopo consultazioni tra alleati.. Avs contraria al rinnovo del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv.. Critiche verso il sindaco di Tel Aviv per la gestione del conflitto.. Nicola Fratoianni si trova nel Milanese per un tour elettorale in vista delle amministrative previste per il 24 e il 25 maggio, portando i temi di Avs nelle piazze della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Meloni: «Sulle basi Usa valgono gli accordi, per altre richieste deciderà il Parlamento»L’Italia intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo, ha aggiunto la premier ribadendo che «non siamo in guerra e non vogliamo entrarci».
Leggi anche: La sinistra perde il pelo ma non la Patrimoniale. Fratoianni minaccioso: “Mica quella parola spaventa i nostri alleati?”
Milano, Fratoianni: il candidato sindaco del centrosinistra? Presto per sceglierloTroppo presto per parlare di primarie o meno per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra a Milano, visto che manca più di un anno al voto. Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoian ... milano.corriere.it
Fratoianni, primarie a Milano? Ne discuteremo con gli alleati(ANSA) - CORSICO (MILANO), 16 MAG - Non è ancora il momento di parlare di primarie o meno per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra a Milano, visto che manca più di un anno al voto. Il seg ... msn.com