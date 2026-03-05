Meloni | Sulle basi Usa valgono gli accordi per altre richieste deciderà il Parlamento

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che gli accordi basati sugli Stati Uniti devono essere rispettati e che eventuali richieste diverse saranno discusse dal Parlamento. Ha espresso preoccupazione riguardo alle conseguenze del conflitto internazionale sull’Italia, sottolineando che le decisioni in merito spetteranno alle istituzioni italiane. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro delle tensioni internazionali e delle scelte politiche nazionali.

L’Italia intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo, ha aggiunto la premier ribadendo che «non siamo in guerra e non vogliamo entrarci». E sul rischio terrorismo: «Totalmente mobilitati, la guardia è altissima». La premier Giorgia Meloni si è detta preoccupata per le ripercussioni sull’Italia del conflitto mediorientale che, «in particolare con la reazione scomposta dell’Iran, che sta bombardando tutti i Paesi vicini compresi quelli che si erano spesi per un accordo sul nucleare iraniano, comporta un rischio di escalation che può avere conseguenze imprevedibili». Intervenuta al programma radiofonico Non stop news su Rtl 102.5, ha ribadito che «non siamo in guerra e non vogliamo entrarci». 🔗 Leggi su Lettera43.it

