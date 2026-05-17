Milano botte e spintoni per il nuovo orologio Swatch in edizione limitata – Il video

A Milano, è stato ripreso un episodio in cui diverse persone si sono spinte e sono arrivate alle mani per il lancio di un nuovo orologio Swatch in edizione limitata. Il video mostra momenti di tensione tra i presenti, alcuni dei quali si sono affollati nel tentativo di ottenere uno dei pochi pezzi disponibili. L'orologio, chiamato Royal Pop, è stato realizzato in collaborazione con Audemars Piguet e presenta un design particolare. Nessun dettaglio su eventuali feriti o interventi delle forze dell’ordine.

Royal Pop è il nuovo orologio da taschino creato da Swatch in collaborazione con Audemars Piguet. La sua commercializzazione – prevista per oggi, domenica 17 maggio – era molto attesa, tanto che ieri a Milano chi voleva acquistarlo si era già messo in coda davanti ai negozi di corso Vittorio Emanuele e di piazza Gae Aulenti, dove è scoppiata una ressa tra le persone in coda quando gli orologi disponibili (160 in tutto) sono terminati. Il nuovo prodotto di Swatch costa i 385 ma sulle piattaforme di “second hand” il prezzo è già schizzato oltre i 2mila euro. Contro la dottoressa Solange Fugger due esposti disciplinari ma lei sarà a un... 🔗 Leggi su Open.online

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