Secondo quanto rivelato da Zazzaroni, Allegri avrebbe intenzione di lasciare il Milan, ma solo se si presenterà un'opportunità favorevole dopo la Champions League. La notizia riguarda un possibile cambio di allenatore e si basa su fonti vicine al tecnico, che avrebbe espresso questa volontà in modo diretto. La situazione ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, considerando le tempistiche e le implicazioni per il club. Non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni specifiche menzionate da Allegri.

Caos continuo sul Milan: in queste settimane voci e indiscrezioni di un'altra rivoluzione possibile. L'intervista di Gerry Cardinale non ha escluso cambiamenti, anzi. Occhio anche al futuro di Massimiliano Allegri che potrebbe restare al Milan oppure lasciare il progetto dopo una sola stagione. Di questo parla il giornalista Ivan Zazzaroni nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' dove analizza e conferma le indiscrezioni sui dissidi tra l'allenatore livornese e Ibra. Ecco degli estratti interessanti. "Max preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions e non la qualificazione all'Europa League, che rappresenta comunque un progresso rispetto all'ultima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zazzaroni è sicuro: “Allegri vuole lasciare il Milan, ma solo a una condizione”

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