Calciomercato Milan torna di moda Joe Gomez | la situazione

Il Milan ha ricevuto una proposta per acquistare Joe Gomez, difensore del Liverpool, che ha manifestato apertura al trasferimento. La squadra rossonera sta valutando la possibilità di portare il giocatore in rosa, ma ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire. Gomez, infatti, ha espresso interesse, mentre i dirigenti stanno analizzando i dettagli dell’eventuale accordo. La trattativa, al momento, resta in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali.

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