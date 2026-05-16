Calciomercato Milan torna di moda Joe Gomez | la situazione
Il Milan ha ricevuto una proposta per acquistare Joe Gomez, difensore del Liverpool, che ha manifestato apertura al trasferimento. La squadra rossonera sta valutando la possibilità di portare il giocatore in rosa, ma ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire. Gomez, infatti, ha espresso interesse, mentre i dirigenti stanno analizzando i dettagli dell’eventuale accordo. La trattativa, al momento, resta in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali.
Il Milan non sta passando momenti proprio positivi. Nel corso delle prossime settimane, infatti, l'asset dirigenziale del Milan potrebbe subire alcuni cambiamenti molto importanti. Prima, però, bisognerà aspettare il finale di stagione, sperando che Massimiliano Allegri riesci a conquistare la tanto chiacchierata qualificazione in Champions League. Con Tare sempre più verso l'addio, il club rossonero sta iniziando a sondare diversi profili che andranno a rimpiazzare la sua assenza. In quest'ottica, si stanno muovendo anche diversi intermediari di mercato: molti agenti, infatti, vogliono capire i margini per portare in rossonero i propri assistiti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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