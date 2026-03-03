Marotta | 2030 prima partita nel nuovo San Siro | ecco perché stadio in comune con il Milan
Marotta ha annunciato che nel 2030 si giocherà la prima partita nel nuovo San Siro, un progetto che prevede la condivisione dello stadio tra l’Inter e il Milan. La decisione di costruire uno stadio in comune, invece di due impianti separati, è stata ribadita come parte della strategia futura delle due squadre milanesi. La data e l’accordo tra le parti sono stati comunicati ufficialmente.
Marotta. Il futuro dello stadio di Milano passa ancora una volta dalla condivisione tra Inter e Milan. A ribadirlo è stato il presidente nerazzurro Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di DAZN. “Perché lo stadio condiviso? Perché è una matrice unica, la storia lo dice: a San Siro hanno giocato per decenni sia Milan che Inter. Milano è Milan e Inter, è logico continuare questo percorso perché entrambi hanno idee futuristiche“, ha spiegato. Il tema centrale è l’ammodernamento. “Oggi gli standard richiesti non sono più rispettabili: è normale che dobbiamo costruire uno stadio che rappresenti gli standard di modernità, in termini di sicurezza, affluenza, ospitalità“, ha sottolineato il presidente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Marotta e il futuro del nuovo stadio di Milano: «Vogliamo giocare la prima partita nel 2030»
