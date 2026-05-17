Il Milan ha ottenuto una vittoria importante dopo una partita in cui ha sofferto e resistito fino all’ultimo minuto. La squadra è riuscita a conquistare i tre punti, un risultato che potrebbe influenzare il prosieguo del campionato. La partita si è conclusa con un risultato positivo per il club, che ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà incontrate sul campo. Questo successo rappresenta un momento chiave nel percorso della squadra in questa fase della stagione.

Il Milan soffre, resiste e alla fine trova la vittoria che può cambiare il finale della sua stagione. A Marassi i rossoneri superano il Genoa 2-1 al termine di una gara tutt’altro che semplice, conquistando tre punti pesantissimi nella corsa Champions e arrivando all’ultima giornata con il destino ancora nelle proprie mani. La squadra di Allegri ha approcciato la partita con prudenza, consapevole della pressione che accompagnava una trasferta diventata quasi decisiva. Il Genoa, già tranquillo in classifica, ha giocato senza particolari timori e nel primo tempo si è fatto preferire per intensità e aggressività, costringendo il Milan a una lunga fase difensiva. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: la vittoria cambia il finale di stagione

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MILAN PIU' SCUDETTO CHE CHAMPIONS

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