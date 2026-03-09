Napoli adesso cambia tutto | svolta tattica per il finale di stagione

Il Napoli si sta preparando per il finale di stagione con una svolta tattica decisa, puntando a cambiare approccio e rafforzare la propria posizione in campionato. La squadra ha adottato nuove strategie in allenamento, mentre i giocatori si concentrano su modifiche specifiche per affrontare le ultime partite. La squadra si concentra sulle variazioni tattiche per migliorare le prestazioni in vista delle prossime gare.

Il Napoli si prepara al forcing finale per porre fine ad una stagione faticosa ed impegnativa. Dopo il successo e il quarto Tricolore messo sul petto la scorsa annata calcistica, questa volta per i partenopei il percorso è stato piuttosto tortuoso, con gli infortuni che hanno danneggiato Antonio Conte e la sua rosa. A brevissimo però il tecnico salentino ritroverà un grande protagonista, tra gli attori principali dello scorso Scudetto: Anguissa è pronto a riprendersi il Napoli. Anguissa può essere la chiave per il finale di stagione: quanto conterà per il Napoli. L'ultimo match giocato e vinto contro il Torino ha consentito al Napoli di rimettere in campo uno dei suoi cardini più determinanti: André-Frank Zambo Anguissa.

