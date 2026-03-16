La MotoGP ha annunciato il rinvio del Gran Premio del Qatar a causa della guerra in Iran, che coinvolge Stati Uniti e Israele e si è estesa al Medio Oriente. La decisione è stata presa in risposta alla situazione di instabilità regionale, che ha reso impossibile organizzare l'evento come previsto. La modifica nel calendario influisce sul finale di stagione della competizione.

Anche la MotoGp deve fare i conti con la guerra scatenata da Usa e Israele in Iran, che si è ben presto estesa al Medio Oriente e non accenna a trovare una soluzione diplomatica. Se la Formula 1 ha scelto di cancellare dal suo calendario i gran premi di Bahrein e Arabia Saudita, la MotoGp ha invece deciso di rinviare il suo appuntamento previsto ad aprile in Qatar, spostando il gp sul circuito di Lusail al prossimo 8 novembre. Nel Golfo, dove è saltata anche la Finalissima Argentina-Spagna prevista a Doha, al momento è impossibile organizzare eventi sportivi. “La decisione è stata presa in coordinamento con la Federazione Internazionale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, la MotoGp rinvia il Gran Premio del Qatar: cambia il finale di stagione

Articoli correlati

Leggi anche: MotoGP: i tifosi contestano la decisione di riprogrammare il Gran Premio del Qatar 2026.

Leggi anche: Ezpeleta conferma: niente sostituzione per il Gran Premio del Qatar nella MotoGP.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gran Premio del

Temi più discussi: Formula Uno, la guerra in Iran cancella i Gran Premi del Bahrein e dell'Arabia Saudita; F1, cancellati Gp Bahrein e Gp Arabia Saudita a causa della guerra in Iran; Guerra in Iran, Formula 1: Cancellati i gran premi del Bahrein e dell’Arabia Saudita; Formula 1, verso la cancellazione dei Gp del Bahrein e Arabia per guerra in Iran.

MotoGp del Qatar rinviato a novembre a causa della guerra in IranIl Gran Premio del Qatar del motomondiale è stato posticipato all’8 novembre a causa, informa la MotoGp, della guerra in Iran. corrierenazionale.it

Il Gran Premio di MotoGP del Qatar è stato rinviato a novembre a causa della guerraIl Gran Premio di MotoGP del Qatar, previsto in aprile, è stato rinviato a novembre a causa della guerra in Medio Oriente. Lo ha comunicato la stessa MotoGP, che organizza il campionato. «A seguito di ... ilpost.it

I promossi e i bocciati di Shanghai nelle pagelle del Gran Premio della Cina 2026 di Formula 1 - facebook.com facebook

#MotoGP Posticipare il Gran Premio del Qatar giocoforza rappresentava una decisione inevitabile. Al netto di ipotesi fantasiose che qualcuno ha sparato (Argentina, doppia ad Austin, tappe in Spagna: tutte soluzioni contrattualmente impossibili), sin dal princi x.com