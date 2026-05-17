Milan-Genoa 2-1 | Nkunku e Athekame firmano il successo dei rossoneri

Nel match tra Milan e Genoa, i rossoneri hanno ottenuto una vittoria per 2-1. Nkunku ha segnato un rigore al 49° minuto, dopo essere stato atterrato dall’estremo difensore avversario, portando avanti la squadra di casa. Akehtame ha messo a segno il secondo gol, consolidando il risultato. La squadra ospite ha trovato il gol della bandiera nel finale, ma non è riuscita a recuperare. Con questa vittoria, il Milan si è posizionato temporaneamente al terzo posto in classifica.

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