Milan-Genoa 2-1 | Nkunku e Athekame firmano il successo dei rossoneri
Nel match tra Milan e Genoa, i rossoneri hanno ottenuto una vittoria per 2-1. Nkunku ha segnato un rigore al 49° minuto, dopo essere stato atterrato dall’estremo difensore avversario, portando avanti la squadra di casa. Akehtame ha messo a segno il secondo gol, consolidando il risultato. La squadra ospite ha trovato il gol della bandiera nel finale, ma non è riuscita a recuperare. Con questa vittoria, il Milan si è posizionato temporaneamente al terzo posto in classifica.
Al 49' un rigore trasformato da Nkunku che, atterrato da Bijlow, lo ha battuto dal dischetto, ha portato il Milan a un terzo posto che ha il sapore di Champions. All'81' sembravano arrivati i titoli di coda con il raddoppio di Athekame, ma il Genoa che non ha mai mollato ha accorciato e distanze con Vasquez. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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