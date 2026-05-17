Genoa-Milan 0-2 | raddoppio dei rossoneri con il tiro da fuori di Athekame!

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Genoa e Milan, i rossoneri hanno vinto per 2-0. Il primo gol è stato segnato da un tiro da fuori area di un giocatore svizzero all’81’ minuto. Poco prima, il Milan aveva già messo a segno il primo punto della partita, portandosi in vantaggio. La partita si è giocata su un campo di dimensioni regolari, con entrambe le squadre che hanno cercato di controllare il gioco fino alla fine.

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Zachary Athekame raddoppia per il Milan sul campo del Genoa all'81': bel sinistro dello svizzero sull'assist di Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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