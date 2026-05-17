Genoa-Milan 0-2 | raddoppio dei rossoneri con il tiro da fuori di Athekame!

Nel match tra Genoa e Milan, i rossoneri hanno vinto per 2-0. Il primo gol è stato segnato da un tiro da fuori area di un giocatore svizzero all’81’ minuto. Poco prima, il Milan aveva già messo a segno il primo punto della partita, portandosi in vantaggio. La partita si è giocata su un campo di dimensioni regolari, con entrambe le squadre che hanno cercato di controllare il gioco fino alla fine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui