Milan al bivio del futuro Allegri | I conti alla fine Il Genoa poi si cambia

Da sport.quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club sta attraversando un momento delicato, con la possibilità di perdere la qualificazione in Champions League che potrebbe comportare una perdita economica significativa. L’allenatore ha dichiarato che i conti si tireranno alla fine, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida contro il Genoa, che potrebbe rappresentare un punto di svolta. La partita sarà determinante per il cammino in campionato e per le prospettive future della squadra.

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C’è la Champions che rischia di scivolare via. Con lei, un centinaio di milioni e una grossa fetta di futuro: ergo, tutto il resto può aspettare. C’è il Genoa da battere oggi a mezzogiorno a Marassi, dove è atteso anche Gerry Cardinale, per mettere un freno ai punti di vantaggio sul quinto posto gettati alle ortiche: Roma a pari punti ora (scontri diretti che sorridono ai rossoneri), Como a -2. Massimiliano Allegri tiene la barra a dritta, sul campo: il recupero lampo di Modric che andrà in panchina, la distorsione alla caviglia rimediata da Ricci (Jashari in regia), i ballottaggi in attacco (Pulisic recuperato, Nkunku in vantaggio), il coraggio da dare a un undici orfano degli squalificati Leao, Saelemaekers, Estupinan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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