Milan al bivio del futuro Allegri | I conti alla fine Il Genoa poi si cambia

Il club sta attraversando un momento delicato, con la possibilità di perdere la qualificazione in Champions League che potrebbe comportare una perdita economica significativa. L’allenatore ha dichiarato che i conti si tireranno alla fine, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida contro il Genoa, che potrebbe rappresentare un punto di svolta. La partita sarà determinante per il cammino in campionato e per le prospettive future della squadra.

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